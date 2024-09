Minimalan poraz šahista, pobjeda dama

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore poražena je od Ukrajine, dok su šahistkinje slavile protiv Islanda, u šestom kolu 45. Šahovske olimpijade u Budimpešti.

Šahisti su, nakon velikih pobjeda protiv Francuske i Njemačke, izgubili od Ukrajine 2,5:1,5.

Prvi je okončan duel na drugoj tabli gdje je Nikita Petrov preciznom igrom lako remizirao sa legendarnim Vasilijem Ivančukom.

Luka Drašković i Aleksandar Oniščuk remizirali su nakon obostrano korektne igre, a Ukrajinu je u vođstvo doveo nekadašnji prvak svijeta Ruslan Ponomarjov koji je savladao Nikolu Đukića.

U izuzetno dinamičnoj poziciji Đukić nije našao najbolji odgovor na inicijativu Ponomarjova koji je preciznom igrom sve neopreznosti pretvorio u poen.

Dugo je na prvoj tabli Denis Kadrić pokušavao da stvori šanse za igru na pobjedu, ali poslije dugotrajne borbe u obostrano preciznoj igri, sklopljen je remi pa su tako crnogorski šahisti pretrpjeli drugi poraz.

Utisak dana popravile su šahistkinje, koje su savladale Island sa 3:1.

Posebno se izdvaja pobjeda Mateje Popović na četvrtoj tabli koja je u debitantskom nastupu prikazala sjajnu igru i došla do pobjede.

Sigurne su bile Aleksandra Žerebcova i Alena Skvortsova koje su preciznom igrom nadigrale svoje protivnice.

Poraz Aleksandre Milović nije spriječio crnogorske reprezentativke da upišu nova dva boda, odnosno četvrtu pobjedu u dosadašnjem toku Olimpijade.

Crnogorske reprezentacije nakon šestog kola imaju po četiri pobjede i dva poraza.

Sjutra je na programu slobodan dan, a 45. šahovska Olimpijada nastavlja se u srijedu partijama sedmog kola.

