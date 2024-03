Minesota nadoknadila zaostatak od 22 poena i pobijedila Kliperse

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Minesote savladali su Los Anđeles Kliperse 118:110, iako su tokom meča imali zaostatak od 22 poena.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Entoni Edvards sa 37 poena.

U pobjedničkom timu istakli su se i Nikil Aleksander Voker sa 28 i Majk Konli sa 23 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji je bio Pol Džordž sa 22 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Njujork – Filadelfija 106:79

Memfis – Vašington 109:97

Oklahoma – Indijana 111:121

San Antonio – Hjuston 101:103

Juta – Boston 107:123

Sakramento – Milvoki 129:94

