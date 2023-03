Milenijum Kodio na finalnom turniru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Milenijum Kodija plasirali su se na finalni turnir Balkanske lige.

Podgorički sastav, debitant u regionalnom takmičenju, savladao je bugarsku ekipu Beroe 99:93 i obezbijedio nastup na fajnl-for.

Milenijum je, nakon 20 minuta igre imao zaostatak od 16 razlike (59:43), ali je u trežoj četvrtini napravio preokret (33:10) i prednost zadržao do kraja.

Najefikasniji u podgoičkoj ekipi bio je Miloš Jovanović sa 24, Marko Raičević je dodao 18, a poen manje Vaso Popović.

Istakli su se i Pavle Titić sa 15 i Aleksandar Bogojević sa 13 poena.

Plasman na finalni turnir izborili su još Hapoel, Beroe i Peć.

Domaćin završnog tunrira biće Peć ili Sofija.

