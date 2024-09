Milan Jakšić bronzani u evropskom šampionatu

Podgorica, (MINA) – Član Auto moto sportskog kluba Kotor, Milan Jakšić, uspješnu sezonu na međunarodnoj sceni zaokružio je osvajanjem trećeg mjesta u prvenstvu Evrope na brdskim stazama (EHCC).

Veliki uspjeh kotorski automobilista postigao je osvajanjem trećeg mjesta u Buzetu, u Hrvatskoj.

Brži od Jakšića u Grupi 5 bili su Italijan Lukas Biciato i Mađar Norbert Nađi.

Buzetski dani okupili su auto elitu Evrope, čime je uspjeh crnogorskog predstavnika dobio dodatno na značaju.

“Vrijeme je bilo promjenljivo, dio staze bio je suv, a dio mokar. Nijesam u prvoj vožnji izabrao dobre gume, ali u drugoj sam sve nadoknadio, odlično odvozio i stigao do podijuma u jakoj konkurenciji i velikog uspjeha i osvajanja trećeg mjesta u Evropi”, rekao je Jakšić.

On je naglasio da je zadovoljan rezultatom pogotovo što je ranije osigurao titulu sampiona u prvenstvu Centralno evropske zone, u konkurenciji sportskih vozača iz 14 evropskih država.

Jakšića u oktobru čekaju još dvije trke crnogorskog šampionata u Podima i Dubrovniku.

Stariji od braće Jakšić ima velike izglede da na tim takmičenjima ponovo osvoji titulu državnog prvaka.

Njegov mlađi brat, Vasilije 2022. godine postao je šampion Evrope na brdskim stazama.

