Miladinović objavio spisak za pripreme odbjkašica

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske U20 odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Mladen Miladinović, objavio je spisak igračica za pripreme pred nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selekcija igračica rođenih 2005. i kasnije igraće u grupi D drugog kruga kvalifikacija, u Litvaniji, sa domaćinom i selekcijama Slovenije i Češke.

Na spisku za pripreme je 18 igračica. Na spiksu su:

Tehničari – Viktoria Đukić (Budućnost Volley) i Staša Krivokapić (Galeb Liko Soho Group);

Primači – Lara Jovović (Herceg Novi), Sanja Rudan (Morača), Gordana Madžgalj (Jedinstvo), Matea Kovačec (Gimnazijalac) i Darja Popović (Budućnost Volley);

Srednji blokeri – Milena Ćetković (Budućnost Volley), Lana Rakočević (Budućnost Volley), Staša Mitrović (Budva) i Aleksandra Davidović (Morača);

Korektori – Vanja Matunović (Mediteran), Kristina Božović (Luka Bar) i Viktorija Čoković (Budva);

Libera – Ksenija Krunić (Akademija) i Milica Veličković (Jedinstvo);

Kvalifikacioni turnir biće odigran od 5. do 7. aprila, a crnogorske odbojkašice okupiće se u Podgorici, 25. marta i pripremati se u sportskoj dvorani Verde.

U prvom krugu zonskih kvalifikacija u Ankari, Crnogorke su zauzele peto mjesto, pobjedom nad Kosovom 3:1, dok su u grupi poražene od Grčke 3:2 i od Srbije 3:0.

Plasman na Evropsko prvenstvo, koje se igra od 5. do 17. avgusta u Bugarskoj i Republici Irskoj, obezbijediće pobjednici grupa, kao i četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih kvalifikacionih grupa.

Miladinoviću će u radu pomagati Luka Bogojević i Srđan Crnojački.

