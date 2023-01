Mijač za bronzanu medalju u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač boriće se sjutra za bronzanu medalju u katama na prestižnom karate turniru Pariz open.

Mijača je od prvog mjesta u grupi i plasmana u finale dijelio samo 0,1 bod.

Član Bara u trećem krugu dobio je 42 boda, samo 0,1 manje od osvajača medalja sa evropskih i svjetskih šampionata, Francuza Enca Montarela (42,1).

Rival Mijaču za bronzanu medalju biće Fernando Kalderon iz Gvatemale.

Od ostalih crnogorskih predstavnika u Parizu, plasman u drugi krug izborio je Filip Bakić, dok su Rijad Mandić, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić zaustavljeni u prvoj rundi takmičenja.

Na startu eliminisane su i Milena Jovanović i Vasilisa Bujić u kategoriji preko 68 kilograma.

Jovanović je poražena od Francuskinje Čenis Džemi 1:0, dok je od Bujić bolja bila domaća takmičarka Klo Tavernie 5:1.

Priliku da osvoje medalju sjutra imaće u katama Biserka Radulović i muški kata tima, a u borbama Nikola Malović i Nemanja Mikulić.

Protivnik crnogorskog kata tima, u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, za zlatnu medalju biće sastav Francuske.

Malović će se za bronzu u kategoriji do 84 kilograma boriti protiv Vladimira Brezančića iz Srbije.

Rival Mikulića za treće mjesto u kategoriji do 75 kilograma biće Alan Maldonad iz Gvatemale.

Protivnica za mjesto na pobjedničkom postolju u katama i bronzanu medalju Biserki Radulović biće Holanđanka Soraja Vahjudi.

