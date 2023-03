Mijač sedmi, Radulović devetoplasirana na EP u Gvadalahari

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Vladimir Mijač nastup u katama na 58. Evropskom prvenstvu u Gvadalahari završio je na sedmom, a Biserka Radulović na devetom mjestu.

Mijač je kao prvoplasirani u grupi izborio drugu rundu šampionata, a za izvođenje kate Gojušiho ho dobio je 40,5 poena.

On je u drugom krugu bio četvrti u grupi sa 38,4 boda, a na istoj poziciji završio je i u trećem krugu (38,6), što nije bilo dovoljno da nastavi borbu za medalje.

Od borbe za bronzano odličje dijelila su ga svega 0,2 boda.

Radulović je sa 38,3 boda, kao četvrtoplasirana u grupi, izborila nastavak takmičenja.

U drugom krugu bila je peta u svojoj grupi (38,1), što nije bilo dovoljno za plasman među osam najboljih.

U nastavku prvog takmičarskog dana na tatami će takmičari u borbama.

Od crnogorskih karatista nastupiće Nemanja Mikulić (do 75), Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Ksenija Rajović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

