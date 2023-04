Mihailović sjutra za svjetsku titulu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Viktor Mihailović boriće se sjutra u njemačkom Hukehofenu protiv domaćeg borca Tonija Tisa za titulu prvaka svijeta u WBU verziji.

Borba će biti održana u teškoj kategoriji, a planirana je da traje 12 rundi.

Mihailoviću će to biti osmi meč na profesionalnom ringu, na kojem je do sada ostvario maksimalan učinak.

Sve mečeve, osim pretposljednjeg protiv Alekse Kesića iz Prijedora, dobio je prekidom.

Mihailović ima 22 godine, a visok je 196 centimetara.

Njegov rival biće iskusni Njemac, koji će se 38. put boriti na profesionalnom ringu.

Ostvario je 21 pobjedu i 15 poraza, dok je jednu borbu boksovao neriješeno.

Borba između Mihailovića i Tisa očekuje se oko 20 sati.

