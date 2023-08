Mihailović ponovo u dresu Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović novi je košarkaš Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Biće to njegov povratak u Budućnost nakon skoro deceniju.

Mihailović je četiri godine nosio dres Budućnosti, u čijem dresu je osvojio četiri titule prvaka Crne Gore i tri Kupa.

Karijeru je dalje gradio po Njemačkoj, Belgiji, jedno vrijeme i u VTB ligi, da bi se vratio u Mornar.

U Belgiji sa Ostendeom osvojio je duplu krunu, a prije dvije godine je kao član Okapija bio MVP PBL lige.

U Mornaru je uspio da postavi rekord po broju poena u ABA ligi, kada je Megi ubacio 46 poena, koji je kasnije oborio njegov timski kolega Fets Rasel za svega jedan poen.

