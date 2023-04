Mihailović pobijedio i Novalića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Viktor Mihailović pobijedio je danas u Podgorici, u meču za rejting, Murata Novalića iz Bosne i Hercegovine.

Do pobjede došao je prekidom u drugoj rundi.

Mihailović je upisao sedmi trijumf i zadržao maksimalan učinak na profesionalnom ringu.

On je za svega mjesec upisao treću pobjedu, nakon trijumfa protiv Adilom Rusidija u Njemačkoj i Branka Kenjala.

Mihailović ima 22 godine, a visok je 196 centimetara.

Trener Dragan Đuričković kazao je da je Mihailović iz runde u rundu pojačavao tempo i u serijama pogađao rivala.

“Odradio je dobar meč, nastavio seriju pobjeda i potvdio da se nalazi u sjajnoj formi. Od starta se vidjelo da je Viktor dominantan i da je kvalitetniji”, kazao je Đuričković.

Borba je održana u kruzer kategoriji, a Mihailović je slavio prekidom u drugoj rundi

“Zahvalnost za pomoć tokom kondicinih priprema dugujemo fitnes treneru Milošu Jankoviću i sparing partneru Milovanu Sekuloviću. Sada se već spremamo za nove mečeve, jer želimo da Viktor nastavi da napreduje na rang listi”, rekao je Đuričković.

