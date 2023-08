Mihailović: Novom pobjedom do plasmana u narednu fazu SP

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore protiv Egipta želi da odigra još bolje nego na startu šampionata i pobjedom izbori plasman u drugu fazu Mudobasketa, kazao je crnogorski bek Vladimir Mihailović.

Crna Gora i Egipat odigraće sjutra utakmicu drugog kola šampionata svijeta.

Izabranici selektora Boška Radovića savladali su na startu Meksiko (91:71), dok je Egipat poražen od Litvanije 93:67.

Mihailović je kazao da je Crna Gora pobjedom protiv Meksika odradila prvi korak.

“Pred nama je da odigramo kvalitetan meč sa Egiptom i plasiramo se u sljedeću fazu. Mislim da će biti lakše, protiv Meksika smo bili u grču, pa smo probili led. Protiv Egipta očekujem bolju reakciju, sa više samopouzdanja, u boljem ritmu i da naravno slavimo”, rekao je Mihailović.

Govoreći o predstojećem duelu novi košarkaš Budućnosti kazao je da svaka ekipa koja se nađe na Svjetskom prvenstvu ima određeni kvalitet.

“Moramo maksimalno pristupiti. Pripremili smo se za njih, imaćemo još jedan sastanak. Siguran sam da ćemo znati sve o njima i da ćemo imati plan kako da ih napadnemo”, rekao je Mihailović.

Duel u Manili počeće u 10 sati i 45 minuta.

