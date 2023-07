Merdović sudio na Vimbldonu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sudija sa ITF bedžom, Branko Merdović, sudio je u glavnom žrijebu Vimbldona, saopšteno je iz Teniskog saveza.

On je prvi crnogorski sudija koji je dijelio pravdu na Grand slem turniru.

“Priznanje za Merdovića je došlo nakon nekoliko godina izvarednog suđenja na gotovo svim većim turnirima iz kalendara ATP, WTA i ITF. Merdović je koordinator za suđenje i predavač u TSCG pred kojim je blistava budućnost”, saopšteno je iz Teniskog saveza.

