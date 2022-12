Mbape najbolji strijelac

Podgorica, (MINA) – Francuski reprezentativac Kilijan Mbape najbolji je strijelac Svjetskog prvenstva u Kataru.

On je u finalnom meču postigao het-trik, a šampionat je završio sa osam golova.

Gol manje postigao je Argentinac Lionel Mesi.

Po četiri pogotka upisali su Olivije Žiru i Hulijan Alvarez.

Strijelci po tri pogotka su Španac Alvaro Morata, Englezi Markus Rašford i Bukajo Saka, Holanđanin Kodi Gakpo, Brazilac Rišarlison, Portugalac Gonsalo Ramos i Ener Valensija iz Ekvadora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS