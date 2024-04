Martinoviću bronzana medalja, Kovinić peti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista, Andrija Martinović, osvojio je bronzanu medalju na juniorskom Evropskom kupu u Linjanu.

On je danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji do 100 kilograma pobijedio Francuza Mehuka Faresa.

Martinović je na startu takmičenja poražen od Janisa Bašina, nakon čega su uslijedile pobjede protiv Italijana Davidea Graciozia, ŠPanca Horhe Alvaresa Rodrigeza iz Španije i Vidaka Maljevića iz Bosne i Hercegovine.

Na korak od pobjedničkog postolja u kategoriji do 100 kilograma zaustavljen je Stefan Kovinić, koji je izgubio meč za treće mjesto i medalju od Ramazana Ahmadova iz Azerbejdžana i završio kao petoplasirani.

On je na startu upisao pobjede protiv Francuza Fedi Hazri i Mađara Leventea Doboša, a u polufinalu izgubio od Sabe Kardave iz Gruzije.

Evropski kup u Linjanu okupio je 464 takmičara iz 29 država.

