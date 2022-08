Marija Vuković srebrna na Evropskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je srebrnu medalju u skoku u vis na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Vuković je do uspjeha karijere i najboljeg rezultata u istoriji crnogorske atletike došla skokom od 195 centimetara.

Ona je propustila visinu od 182, a iz prvog pokušaja preskočila je ljestvicu na 186, 190 i 193 centimetara.

Visinu vrijednu srebrnog odličja, 195 centimetara, preskočila je iz trećeg pokušaja.

Na 197 centimetara tri puta je rušila, kao i Ukrajinka Jaroslava Mahučik, koja je zlato osvojila sa istom visinom, ali i manje skokova od Vuković.

Bronzana je bila talentovana Angelina Topić iz Srbije, koja je do uspjeha karijere došla skokom od 193 centimetra.

