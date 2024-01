Marić objavio spisak za pripreme u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić, objavio je spisak igračica za pripreme u Tivtu. Marić je pozvao 25 igračica. Na spisku su:

golmani – Jovana Žugić (Ekonomist), Marija Vuković (Budućnost) i Jelena Vujičić (Mladost); odbrana – Vlada Milović, Slavica Krstevska (Budućnost), Mia Baturan (Breznica), Anastasija Rakočević (Radnički Kragujevac, Srbija), Ivana Pavlović (Florida FC, SAD), Tijana Janković (Ekonomist) i Nela Kolić (Zora); vezni red – Anđela Golubović (Ekonomist), Sanija Pačariz, Larisa Đurković, Ivana Boričić (Budućnost), Amra Mehović (Cveteks), Jelena Nikčević, Nađa Doknić (Ekonomist), Marija Kavaja, Mia Vukčević (Mladost) i Katarina Čađenović (Breznica); napad – Ana Krivokapić, Bojana Tomašević (Mladost), Tatjana Osmajić (Breznica), Tamara Milović (Ekonomist) i Maša Tomašević (Budućnost). Pripreme u Tivtu biće održane od 21. do 25. januara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS