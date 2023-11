Marić objavio spisak za mečeve sa Farskim Ostrvima i Kiprom

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić, objavio je danas spisak igračica za mečeve sa Farskim Ostrvima i Kiprom, posljednjim u premijernom izdanju UEFA Lige nacija.

Marić je pozvao 24 igračice.

Na spisku su golmani – Anastasija Krstović (Sent Mihalj, Mađarska), Ajša Kalač (Leotar, BiH) i Jovana Žugić (Ekonomist);

odbrana – Tatjana Đurković (Asteras Tripolis, Grčka), Nađa Stanović (Ferencvaroš, Mađarska), Aleksandra Popović (Split, Hrvatska), Helena Božić (Dinamo Moskva, Rusija), Ivana Boričić (Budućnost), Maja Šaranović, Milica Radunović (TSC Kanjiža, Srbija), Jovana Sarić (Ekonomist) i Andrea Janjušević (Emina, BiH);

vezni red – Slađana Bulatović (Fomget, Turska), Nađa Đurđevac (TSC Kanjiža, Srbija), Jasna Đoković (Split, Hrvatska), Jelena Karličić (Bordo, Francuska), Sara Simonović (Radnički Kragujevac, Srbija) i Darija Đukić (Crvena zvezda, Srbija);

napad – Armisa Kuč (Fomget, Turska), Medina Dešić (Nirnberg, Njemačka), Jelena Vujadinović (Medik Konin, Poljska), Maša Tomašević (Budućnost), Jelena Petrović i Tatjana Osmajić (Breznica).

Crna Gora je, nakon četiri odigrane utakmice u grupi C3, ostvarila po dva trijumfa i poraza.

Oba trijumfa upisana su na gostovanju rivalima sa kojima će igrati u posljednja dva kola.

Selektor Marić kazao je da dosadašnji rezultati u grupi pokazuju da su ekipe ujednačene i da svako svakoga može da pobijedi.

“Ono što je sigurno da nas očekuju dvije teške utakmice, kao što je to bio slučaj i kada smo igrali sa njima na strani. To što smo ih već pobjeđivali sada ne znači ništa, ovo su rivali u našem rangu i moramo biti na maksimumu ukoliko želimo da dođemo do svih šest bodova. U suprotnom, teško da ćemo uspjeti u namjeri da pobjeđujemo”, rekao je Marić.

On je kazao da crnogorske fudbalerke ukoliko nijesu “na maksimumu”, teško dolaze do bodova.

“Vidjelo se to i protiv Azerbejdžana”, kazao je selektor Marić.

Crna Gora ne zavisi samo od sebe u borbi za prvo mjesto u grupi C3, koje bi donijelo plasman u Ligu B.

Prvoplasirani Azerbejdžan ima četiri boda više i trenutno je blizu cilja.

“Ne razmišljam o bilo kakvim kalkulacijama, niti ćemo se na njih osvrtati tokom priprema. Najbitnije mi je da odigramo što bolje i pobijedimo u obje utakmice, pa ćemo vidjeti da li će to biti dovoljno. Šansu za prvo mjesto vjerovatno smo izgubili u duelu sa Azerbejdžanom u Podgorici, gdje smo poraženi iako smo bili bolji”, zaključio je Marić.

Crna Gora dočekuje Farska Ostrva 1. decembra na Gradskom stadionu u Podgorici, dok će se četiri dana kasnije na DG areni sastati sa Kiprom.

