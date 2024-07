Marić objavio spisak za duele sa Farskim Ostrvima i Grčkom

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić, objavio je danas spisak igračica za posljednja dva meča u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora će 12. jula gostovati Farskim Ostrvima u Toršavnu, dok će četiri dana kasnije ugostiti Grčku na Trening kampu Fudbalskog saveza.

Marić računa na 23 igračice.

Pozvane su – golmanke: Anastasija Krstović (Sent Mihalj, Mađarska), Ajša Kalač (Leotar, BiH) i Jovana Žugić (Ekonomist);

odbrana – Helena Božić (Dinamo Moskva, Rusija), Tatjana Đurković (Kifisija, Grčka), Aleksandra Popović (Split, Hrvatska), Milica Radunović (TSC Kanjiža, Srbija), Jovana Sarić (Ekonomist), Andrea Janjušević (Emina, BiH);

vezni red – Slađana Bulatović (Fomget, Turska), Jasna Đoković (Split, Hrvatska), Darija Đukić (bez kluba), Jelena Karličić (bez kluba), Nađa Đurđevac (TSC Kanjiža, Srbija), Ivana Boričić, Sara Simonović (Radnički Kragujevac, Srbija), Katarina Čađenović (Breznica);

napad – Armisa Kuč (Fomget, Turska), Medina Dešić (Nirnberg, Njemačka), Nađa Stanović (Slavija Prag), Maša Tomašević (Budućnost), Jelena Petrović (Breznica) i Tatjana Osmajić (Breznica).

Ekipa će se okupiti sjutra, a do polaska na Farska Ostrva treniraće na Cetinju.

Selektor Marić kazao je da je fokus na utakmici sa Farskim Ostrvima.

“Iako smo ih ubjedljivo savladali u prethodna dva meča u Podgorici, u gostima smo teško pobijedili sa 1:0. Očekujemo tešku utakmicu, vidimo da ta reprezentacija igra sve bolje i da napreduje. Zbog toga nema potcjenjivanja, ne smijemo se zavarati našim ubjedljivim pobjedama nad Farskim Ostrvima”, rekao je Marić.

On je naglasio da je otežavajuća okolnost što se uveliko igra liga na Farskim Ostrvima, dok je većina crnogorskih igračica klupske obaveze završila u maju.

“Tek kada se završi utakmica sa Farskim Ostrvima razmišljaćemo o Grčkoj. Zbog toga se i okupljamo ranije, da što više budemo zajedno, kako bi i kroz priču stavili fokus na prvoj utakmici”, rekao je Marić za sajt Fudbalskog saveza.

Crna Gora, u posljednja dva meča grupe C3, ulazi kao lider sa 10 bodova.

Drugoplasirana Grčka takođe ima 10 poena, ali slabiju gol-razliku, Farska Ostrva imaju tri, dok je Andora bez bodova.

