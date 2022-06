Marić objavio spisak za duel sa Austrijom

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak igračica za duel sa Austrijom.

Marić za taj duel računa na 20 igračica. Na spisku su:

golmani: Anastasija Krstović (Danilovgrad) i Svetlana Miličić (Breznica);

odbrana – Maja Šaranović, Marija Maraš (Breznica), Helena Božić (Alanad, Finska), Tanja Malesija, Majda Drešević (Danilovgrad), Milica Radunović (Doksa, Grčka), Andrea Janjušević (Ekonomist) i Aleksandra Popović (Tomiris, Kazahstan);

vezni red – Slađana Bulatović (Rajo Valjekano, Španija), Jasna Đoković (Split, Hrvatska), Darija Đukić (Minsk, Bjelorusija), Jelena Karličić (Bordo, Francuska), Jelena Vujadinović, Nađa Đurđevac (Breznica), Sara Simonović (Danilovgrad) i Jovana Sarić (Ekonomist);

napad – Nikolina Caković (Doksa, Grčka) i Medina Dešić (Lajpcig, Njemačka).

Crnogorskoj selekciji taj meč biće jedini prije nastavka kvalifikacija i gostovanja Danskoj u septembru.

Marić je podsjetio da je Austrija učesnik Evropskog prvenstva i da to najbolje govori o kvalitetu rivala.

“Želimo da pružimo maksimum i vidimo koliko možemo protiv ekipa tog nivoa. Mali problem nam predstavlja to što je za većinu naših igračica klupska sezona završena prije dvadesetak dana, tako da imaju tu pauzu u radu. Sa druge strane, dobro je što ćemo se okupiti i odigrati ovakav meč, jer će nam ovo praktično biti generalna provjera za utakmicu sa Danskom u septembru”, kazao je Marić.

Utakmica je na programu 22. juna na stadionu BSFZ areni u Beču.

Domaćinu je to generalna proba za nastup na Evropskom prvenstvu.

“Biće to lijepo iskustvo za naše igračice. Mislim da nas nešto slično očekuje i kada budemo gostovali Danskoj. Dobro je što će djevojke osjetiti kako je to igrati pred punim tribinama, u svojevrsnoj karnevalskoj atmosferi. Nadam se da će im to biti i dodatni motiv da odigraju što bolje”, rekao je Marić.

