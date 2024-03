Marić objavio spisak kadetkinja

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić, objavio je danas spisak fudbalkerki za predstojeći kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo.

Turnir će, od 11. do 17. marta, biti odigran u Crnoj Gori, a osim selekcije domaćina u grupi B1 igraće još Bjelorusija, Andora i Litvanija.

Utakmice će biti odigrane u Baru, Kotoru, Petrovcu i Podgorici.

Marić je pozvao 24 igračice.

Na spisku su: golmani – Teodora Jovetić (Ilarion), Senita Kalač (Cveteks) i Dunja Krstajić (Budućnost);

odbrana – Elda Bralić (Cveteks), Angelina Drešaj, Slavica Krstevska (Budućnost), Dunja Bojanić, Vladana Boričić, Danica Reljić (Mladost), Ena Spahić (Breznica) i Sofija Beatović (Leotar, BiH);

vezni red – Jelena Nikčević, Anastasija Zarubica (Ekonomist), Ana Vlahović (Ilarion), Amra Luković (Mladost), Jovana Radović, Andrea Bućković (Cveteks) i Jana Merdović (Budućnost);

napad – Maša Tomašević, Aleka Balević (Budućnost), Darija Čižek, Sara Tadić (Ekonomist), Iris Dizdarević (Cveteks) i Azra Orahovac (Mladost).

Crna Gora će na startu turnira, 11. marta u Kotoru, igrati sa Litvanijom, tri dana kasnije u Petrovcu sastaće se sa Andorom, dok je za 17. mart na Gradskom stadionu u Podgorici zakazan duel sa Bjelorusijom.

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirane ekipe, kao najbolja drugoplasirana iz neke šest grupa.

