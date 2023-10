Marčinjak sudi duel Srbije i Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Poljak Simon Marčinjak biće glavni sudija duela fudbalera Srbije i Crne Gore, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, objavljeno je na zvaničnom sajtu Evropske fudbalske asocijacije.

Utakmica će biti odigrana u utorak na stadionu Rajko Mitić u Beogradu.

Marčinjak je jedan od najkvalitetnijih evropskih sudija, koji je u junu sudio finale Lige šampiona, između Mančester Sitija i Intera u Istanbulu.

Bio je i glavni sudija finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Asistiraće mu Pavel Sokolnicki i Tomaš Listkijevič, dok će Pavel Račkovski biti četvrti sudija.

