Marčić i Prašović u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Petar Marčić i Dilan Prašović plasirali su se u četvrtfinale seniorskog prvenstva Evrope u Beogradu.

Marčić je danas u meču osmine finala, u kategoriji do 80 kilograma, ubjedljivo pobijedio Belgijanca Idrisa-Ajtana Sinembija.

U drugoj rundi dva puta je ozbiljno uzdrmao rivala i primorao sudiju da mu broji.

Naredni rival, 24. marta, biće mu Francuz Sezar Jođerlan, zvanični prvak Evrope za borce do 22 godine.

Biće to njihov drugi međusobni duel, nakon što je Francuz slavio početkom marta na prvom svjetskom kvalifikacionom turniru za plasman na Olimpijske igre.

Ubjedljivo do osam najboljih došao je i Prašović, koji je u kategoriji preko 92 kilograma savladao Litvanca Algirdasa Baniulisa.

Prašović je dominirao tokom cijelog meča, preciznim udarcima pogađao je rivala i dva puta ga slao u nokdaun.

U četvrtfinalu boriće se sjutra protiv Hrvata Luke Pratlijačića, koji je plasman među osam najboljih izborio pobjedom protiv bronzanog sa svjetskog prvenstva, Azerbejdžanca Mahmuta Abdulajeva.

Sjutra će na ring i Stefan Savković (do 71) protiv Madojana Gurgena iz Jermenije.

Za utorak je planirana četvrtfinalna borba Tamare Radunović (do 70 kilograma) protiv Mađarice Ređine Lakoš.

Plasman u četvrtfinale juče je izborio Tomislav Đinović, u kategoriji do 60 kilograma, pobjedom protiv Mađara Armanda Kruzita Kovača.

U četvrtfinalu, 24. aprila, čeka ga Francuz Amraui Lunes, koji je u osmini finala pobijedio Stefana Camovića iz Srbije.

