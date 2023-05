Mančester siti u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija plasirali su se u finale Lige evropskih šampiona.

Mančester siti je pred svojim navijačima, u revanš meču polufinala, savladao madridski Real 4:0.

Prvi međusobni duel, prošlog utorka u Madridu, završen je bez pobjednika (1:1).

Engleski tim poveo je golom Bernarda Silve u 23, a isti igrač povisio je na 2:0 u 37. minutu.

Sve dileme riješio je Eder Militao, autogolom u 78. minutu.

Konačan rezultat postavio je Hulian Alvares u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Mančester siti nema trofej Lige šampiona, a bio je finalista još 2021. godine kada je uspješniji bio Čelzi.

U finalu čeka ga Inter, koji je sa dva trijumfa eliminisao Milan (2:0 i 1:0).

Finalni meč na programu je 10. juna u Istanbulu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS