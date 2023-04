Mančester siti i Inter polufinalisti Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i Intera igraće u polufinalu Lige evropskih šampiona.

Mančester siti je večeras u Minhenu, u revanš meču četvrtfinala, igrao sa Bajernom neriješeno 1:1, a plasman među četiri najbolja tima u Evropi izborio je zahvaljujući pobjedi u prvom meču.

Prvi duel pred svojim navijačima dobio je 3:0.

Vođstvo gostima donio je Erling Haland u 57. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Džošua Kimih u 83. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Intera i Benfike, koji je u Milanu završen 3:3.

Inter je u Lisabonu slavio 2:0.

Domaći sastav poveo je golom Nikole Barele u 14. minutu.

Izjednačio je Fredrik Aursnes u 37, nakon čega je Inter golovima Lautara Martinesa u 65. i Hoakina Koree u 78. minutu, poveo 3:1 i činilo se riješio pitanje pobjednika.

Na 3:2 smanjio je Antonio Silva u 86, a poravnao je Petar Musa u petom minutu sudijske nadoknade.

Mančester siti će u polufinalu igrati protiv Reala, koji je pobjedama u oba meča eliminisao Čelzi (2:0,2:0).

Inter čeka dvomeč sa gradskim rivalom, ekipom Milana, koja je u četvrtfinalu bila bolja od Napolija (1:0, 1:1).

Polufinalni dueli na programu su 9. i 10, odnosno 16. i 17. maja.

Finale je na programu 10. juna u Istanbulu.

