Mančester junajted eliminisan, Kopenhagen i Napoli u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester junajteda završili su takmičenje u evropskim kupovima ove sezone, dok su plasman u osminu finala Lige šampiona izborili Kopenhagen i Napoli.

Mančester je večeras na Old Trafordu” u posljednjem kolu, izgubio od Bajerna 1:0 i završio kao četvrtoplasirani takmičenje u A grupi.

U drugom meču te grupe Kopenhagen je savladao Galatasaraj 1:0 i kao drugoplasirani plasirao se u osminu finala.

Među 16 najboljih iz C grupe je i Napoli, koji je na domaćem terenu savladao Bragu 2:0.

Napolitanci su u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika, a strijelci su bili Satči u devetom (autogol) i Osimen u 34. minutu.

Ranije je plasman u osminu finala iz grupe C obezbijedio Real Madrid, koji je u Berlinu savladao Union 3:2.

Iz grupe C, plasman u Ligu Evrope obezbijedila je Braga, dok je Union završio učešće.

Prvo mjesto u grupi D osvojio je Real Sosijedad, koji je u Milanu igrao sa Interom 0:0.

U Ligi Evrope će igrati Benfika, koja je večeras u gostima savladala Salcburg 3:1.

Portugalskom timu je za proljeće u Evropi bila potrebna pobjeda od minimum dva razlike.

U B grupi PSV i Arsenal, koji su ranije osigurali osminu finala Lige šampiona, igrali su 1:1, dok je Lans savladao Sevilju 2:1 i obezbijedio Ligu Evrope.

Mečevi u Grupama E, F, G i H na programu su sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS