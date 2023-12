Malović sportista Nikšića

Podgorica, (MINA) – Karatista Onogošta, Nikola Malović, najbolji je sportista Nikšića u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje tog grada.

Za najuspješniju sportsku organizaciju izabran je Džudo klub Akademik, a za najuspješnijeg trenera Miloš Perović iz RK Trebjesa.

Najperspektivniji sportista u kategoriji pionira su džustisti Akademika, Milan Barović i Vanja Guzina.

Za najuspješnije mlade sportiste izabrani su džudisti Andrija Martinović iz Akademika i članica Onogošta, Jovana Mrvaljević.

Među najbolje sportiste Nikšića, osim Malovića, izabrani su i fudbaler Dušan Vuković, teniser Simon Knežević, košarkaš Bogdan Bojić, atletičarka Slađana Pejović, rukometašica Maša Dubljević, džudista Nikola Gardašević, Nikola Raičević (boks), Anstasija Vukasović (skijanje), Arijana Kovačević (ples) i Aleksa Bečanović (futsal).

U kategoriji sportista sa invaliditetom za najbolje izabrani su stonoteniser Vasilije Šućur i Aleksandar Mrvaljević (Specijalna olimpijada).

Najbolji društveno sportski radnik je Jovan Todorović, a najuspješniji pojedinac u sportskoj rekreaciji je Mirjana Jovanović iz DSR Veterani.

Za najboljeg sportskog novinara izabran je Savo Njunjić iz Vijesti.

Svečana dodjela priznanja biće održana 25. decembra u 12 sati u Tehnopolisu.

Sekretarijat je odlučio da posthumno nagradi i košarkaša Ivana Ćorovića koji je preminuo 11. avgusta ove godine u 26. godini života.

