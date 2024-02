Malović i Mikulić bronzani u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti Nikola Malović i Nemanja Mikulić osvojili su bronzane medalje na turniru Serije A u Larnaki.

Malović je u meču za bronzanu medalju, u kategoriji do 84 kilograma, pobijedio Muhameda Arifa Afigudima iz Malezije 5:1.

Član Onogošta u petak je eliminisao Italijana Vinćenca Rića 5:0, Strahinju Brankovića iz Bosne i Hercegovine 11:1, Ukrajinca Bogdana Arhata iz Ukrajine 2:1 i u četvrtfinalu Poljaka Mihala Floržaka 5:1.

U polufinalnoj borbi izgubio je od Melosa Gašija iz Albanije 4:3.

Mikulić je do bronzanog odličja u kategoriji do 75 kilograma slavio protiv Japanca Taikija Kataoke.

Borba je završena neriješeno 2:2, ali je karatista Bijele pobijedio zahvaljujući prvom osvojenom poenu.

Borbu za medalju izborio je pobjedama protiv Poljaka Maceja Draževskog 8:1, Holanđanina Arianta Budurija 8:0, Ukrajinca Olega Kinaša 7:0 i Japanca Šundžija Suzukija 4:0.

Od finala i borbe za zlato odvojio ga je poraz od Iranca Bahmana Asgarija Gončeha 3:1.

U kategoriji preko 84 kilograma, Lazar Potpara iz Fokusa eliminisan je na startu od Jalolidina Aliksonova iz Uzbekistana.

Borba je završena neriješeno 3:3, a pobjednika je odlučilo pravilo prvog osvojenog poena.

Crnogorskim karatistima turnir u Larnaki bio je dobar test uoči seniorskog prvenstva Balkana, koje će od petka do nedjelje biti održano u Podgorici.

