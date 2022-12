Malović i Jovanović najbolji u borbama, Mijač i Radulović u katama

Podgorica, (MINA) – Nikola Malović i Milena Jovanović najbolji su karatisti Crne Gore u seniorskoj konkurenciji, u borbama, a Vladimir Mijač i Biserka Radulović u katama, u tradicionalnom izboru Karate saveza.

Malović je zvanični prvak Balkana, učesnik Evropskog prvenstva i Mediteranskih igara u Oranu.

“Žao mi je što je izostao rezultat, jer sam ove godine bio najspremniji u karijeri. Dao sam sve od sebe i zbog toga ne žalim ni za jednim danom. Tako ću nastaviti i u 2023. godini. Biću maksimalno posvećen karateu i očekujem da iz toga dođu rezultati”, rekao je Malović.

On je i prošle godine, zajedno sa Mariom Hodžićem bio najbolji u konkurenciji borbi.

Jovanović je priznanje zaslužila osvajanjem bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore i srebrnog odličja na Mediteranskim igrama.

Mijač i Radulović, koji su i prošle sezone bili najbolji, zvanični su prvaci Balkana.

Bili su učesnici i šampionata Evrope.

Mijač je kazao da je 2022. godina bila za njega veoma uspješna, ne samo po rezultatima, već i po napretku u izvođenju kata.

“Zadovoljan sam što sam i ove godine dobio nagradu Karate saveza u konkurenciji kata, veoma laskava titula za mene. U 2023. nastaviču da dajem sve od sebe, da napredujem iz treninga u trening, iz takmičenja u takmičenje, i uz entuzijazam, dobro zdravlje i naporan rad nadam se još boljim rezultatima nego do sada”, rekao je Mijač.

Najbolji mladi karatisti su osvajač zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu za juniore Emre Saljiu i Jovana Damjanović bronzana sa tog šampionata u kadetskoj konkurenciji.

Saljiu je ove sezone bio i bronzani na šampionatu Evrope.

Najbolji klub u 2022. godini je Omladinac, a iz tog kluba dolazi i najbolji trener Žarko Raković.

Priznanja su uručena i osvajačima medalja na šampionatima Evrope u Češkoj i Svjetskom prvenstvu u Turskoj, u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora.

Nagrađeni su Emre Saljiu, Milena Jovanović, Jovana Damjanović, Balša Vojinović, Lazar Potpara, Nemanja Mikulić i Nenad Đuričić.

Karate savez uručio je priznanja i selektorima čiji su takmičari nosioci medalja na šampionatima Evrope i svijeta – Slađanu Mikuliću (kadeti), Almiru Cecunjaninu (mlađi seniori) i Žarku Rakoviću (mlađe seniorke), dok će naknadno biti uručeno Dejanu Ivanoviću (juniori).

Nagrađen je i direktor reprezentacije Miodrag Radunović.

Cecunjanin je dobio i premijerno priznanje Zlatna plaketa karate sporta, povodom završetka takmičarske karijere, za postignute rezultate i doprinos razvoju i unapređenju karate sporta.

“Završio sam profesionalnu karijeru i pokušaću da se ostvarim na drugom polju, da napravim nove šampione kao selektor. Morao je da dođe kraj takmičarskoj karijeri, drago mi je što sam prvi dobitnik zlatnu plakete. Mnogo mi znači i biće mi podstrek da kao selektor pružim maksimum za dobre rezultate naših takmičara”, rekao je Cecunjanin.

Crnogorski karatisti u godini na izmaku osvojili su tri medalje na šampionatu svijeta za kadete, juniore i mlađe seniore, a u istoj konkurenciji donijeli su pet odličja sa šampionata Evrope.

Osvojili su i srebrnu medalju na Mediteranskim igrama, kao i 81 odličje sa šampionata Balkana u svim kategorijama.

Predsjednik Karate saveza Predrag Perković kazao je da je 2022. bila izuzetno uspješna godina za crnogorski karate.

“Pamtićemo je po medalje sa Mediteranskih igara, tri svjjetske i pet evropskih medalja. Pamtićemo je i po mečevima za medalju kata timova na seniorskom prvenstvu Evrope. Ponosni smo i na 80 i više balkanskih medalja. Sve su to rezultati za ponos. Hvala prijateljima koji su podržali karate i reprezentaciju”, rekao je Perković.

Prisutne je na svečanosti u hotelu Voko pozdravio i ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

Priznanja su dodijeljena i Ministarstvu sporta i mladih, Crnogorskom olimpijskom komitetu, sponzorima i medijima.

Proglašenju najboljih prethodila je redovna Skupština Karate saveza.

