Makundu i zvanično u Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Francuski košarkaš, Joan Makundu, novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Po mnogioma jedan od najtalentovanijih francuskih košarkaša visok je 207 centimetara, a pokriva pozicije četiri i pet.

Makundu, koji ima 23 godine, u redove crnogorskog šampiona dolazi iz Monaka na pozajmicu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS