Majami pobijedio u Bostonu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija pobijedili su Boston 123:116 i poveli u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Ekipu sa Floride do pobjede u gostima vodio je Džimi Batler sa 35 poena, pet skokova i sedam asistencija, aimao je šest ukradenih lopti.

U pobjedničkom timu istakao se i Bem Adebajo sa 20, dok su po 15 poena ubacili Kodi Martin, Kajl Lauri, Gejb Vinsent i Maks Štrus.

U ekipi Bostona najbolji je bio Džejson Tejtum sa 30, Džejlen Braun je meč završio sa 22, a Malkom Brogdon sa 19 poena.

Naredna utakmica na programu je u noći između petka i subote.

