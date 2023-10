Mađarska pobijedila Srbiju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mađarske pobijedili su u Budimpešti selekciju Srbije 2:1, u utakmici G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Mađarska, koja je dobila i prvi međusobni duel u Beogradu, do četvrte pobjede došla je golovima Barnabaša Varge u 21. i Rolanda Šalaija u 34. minutu.

Jedini pogodak za Srbiju postigao je Strahinja Pavlović u 33. minutu.

U drugom meču te grupe Litvanija je u Sofiji savladala Bugarsku 2:0.

Crnogorska reprezentacija je bila slobodna u ovom kolu, a u utorak je očekuje gostovanje Srbiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS