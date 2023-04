Luka Valdezi za vikend u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Legendarni italijanski karatista Luka Valdezi biće gost Karate saveza na seminaru u konkurenciji kata, koji će u subotu i nedjelju biti održan u Podgorici, saopšteno je iz te asocijacije.

Valdezi je WKF instruktor, višestruki šampion Evrope i svijeta u katama, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Saopšteno je da će u okviru seminara kadetska, juniorska, U21 i seniorska reprezentacija u konkurenciji kata odraditi pripreme sa svojim selektorima.

Seminar će biti održan u dvorani Univerzitetskog sportskog centra.

Oba dana biće organizovana po dva treninga – u subotu od 9. do 10.30 i od 20 do 21 sat i 30 minuta, a u nedjelju od 10 do 11.30 i 18 do 19 sati i 30 minuta.

