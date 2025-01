LŠ: Veliki preokret Pari sen Žermena, Real ubjedljiv

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Pari sen Žermena pobijedili su u Parizu, nakon preokreta, ekipu Mančester sitija 4:2, u utakmici sedmog kola Lige evropskih šampiona.

Real je u Madridu savladao Salcburg 5:1, Sparta je u Pragu izgubila od Intera 1:0, dok je Arsenal u Londonu slavio protiv Dinama iz Zagreba 3:0.

Seltik u Glazgovu bio bolji od Jang bojsa 1:0, Fejenord je u Roterdamu bio ubjedljiv protiv Bajerna iz Minhena 3:0, dok je Milan slavio protiv Đirone 1:0.

Ranije danas Lajpcig je pred svojim navijačima savladao Sporting 2:1, dok je Šahtjor u Gelzenkirhenu trijumfovao protiv Bresta 2:0.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Atletiko Madrid – Bajer Leverkuzen 2:1, Benfika – Barselona 4:5, Bolonja – Borusija Dortmund 2:1, Briž – Juventus 0:0, Liverpul – Lil 2:1, Crvena zvezda – PSV 2:3, Slovan – Štutgart 1:3, Atalanta – Šturm 5:0 i Monako – Aston Vila 1:0.

