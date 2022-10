LŠ rezultati – Težak poraz vaterpolista Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Kotoru od grčkog Vuljagmenija 15:2, u drugom kolu druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

To je prvi poraz kotorskog tima na turniru, nakon jučerašnjeg startnog remija sa francuskim Turkoanom (10:10).

Kotorski tim je potpuno podbacio, a više od tri četvrtine odigrao je bez datog gola.

Posljednji pogodak postigao je dva minuta prije kraja prve četvrtine.

Najefkasniji u pobjedničkom timu bio je Dimitrios Nikolaidis sa tri gola.

Oba gola za Primorac postigao je Đođe Stanijević.

Primorac će u posljednejm kolu, sjutra u 11 sati, igrati protiv mađarskog OSC-a.

Po dvije najbolje ekipe iz grupe nastaviće takmičenje u Ligi šampiona, dok će trećeplasirane i četvrtoplasirane sezonu nastaviti u Eurokupu, gdje ih čeka drugo kolo kvalifikacija.

