LŠ rezultati – Real bolji od Čelzija, Milanu italijanski derbi

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala pobijedili su večeras u Madridu londonski Čelzi 2:0, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige evropskih šampiona.

Branilac trofeja do pobjede došao je golovima Karima Benzeme u 21. i Marka Asensija u 74. minutu.

Pobjedu pred svojim navijačima ostvario je i Milan, koji je na San Siru slavio protiv Napolija 1:0.

Gol odluke postigao je Ismael Benaser u 40. minutu.

Pobjede su juče ostvarili fudbaleri Mančester sitija i milanskog Intera.

Siti je pred svojim navijačima savladao minhenski Bajern 3:0, dok je Inter u Lisabonu slavio protiv Benfike 2:0.

Revanš utakmice na programu su 18. i 19. aprila.

