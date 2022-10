LŠ rezultati: Jadran izborio drugi krug

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana savladali su u Herceg Novom slovački Novaki 16:8 (4:3, 6:0, 3:2 i 3:3) i kao drugoplasirani izborili drugi krug kvalifkacija za Ligu šampiona.

Turnir su završili sa tri pobjede i porazom.

Slavili su i protiv litvanskog Zaibasa 12:2 i Enke iz Istanbula 19:8.

Jedini poraz doživjeli su od Mladosti (9:7).

Jadran je pitanje pobjednika, u odlučujućem meču za plasman, riješio u drugoj četvrtini, koju je dobio 6:0.

Najefiaksniji sa tri gola bio je Pavel Halturin, po dva su postigli Lazar Vukićević, Radživon Zizudin, David Stevović, Džejk Musket i Matej Caraj, a po jedan Marko Bošković, Matija Sladović i kapiten Martin Gardašević.

