LŠ: Real penalima eliminisao Atletiko

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala, nakon boljeg izvođenja jedanaesterca, plasirali su se u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Real je u regularnom toku poražen od Atletika 1:0, koji je tim trijumfom anulirao prednost zvaničnog šampiona od 2:1 iz prvog meča.

Četvrtfinalista nije određen ni nakon produžetaka, pa su uslijedili jedanaesterci, u kojima je Real slavio 4:2.

U četvrtfinalu igraće protiv Arsenala, koji je pred svojim navijačima u revanšu igrao sa PSV Ajndhovenom neriješeno 2:2.

Prvi duel u gostima dobio je 7:1.

Među osam najboljih je i Aston Vila, koja je u revanšu slavila protiv Briž 3:0.

Slavila je i u gostima 3:1.

Naredni rival engleskom predstavniku biće Pari Sen Žermen, koji je juče eliminisao Loverpul.

U četvrtfinali je i Borusija Dortmund, koja je u revanšu kao gost slavila protiv Lila 2:1.

Prvi duel u Dortmundu završen je neriješeno 1:1.

Borusija, koja je prošle godine igrala finale, za polufinale igraće protiv Barselone.

Posljendji četvrtfinalni par čine Inter i Bajern.

