LŠ: Bajern i Pari Sen Žermen u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna i Pari Sen Žermena plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona.

Bajern je večeras u Minhenu, u revanš meču osmine finala, savladao Lacio 3:0 i nadoknadio zaostatak iz prvog duela.

Lacio je prvi meč u Rimu dobio 1:0.

Domaći sastav do pobjede i osam najboljih vodili su Hari Kejn golovima u 39. i 66. i Tomas Miler u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Pari Sen Žermen je u revanšu, u San Sebastijanu, slavio protiv Real Sosijedada 2:1 i sa dva trijumfa izborio četvrtfinale.

Prvi duel na Parku pričeva dobio je 2:0.

Dvostruki strijelac u pobjedi francuskog tima bio je Kilijan Mbape u 15. i 56. minutu.

Počasni pogodak za Real Sosijedad bio je Mikel Merino u 89. minutu.

Za sjutra zakazani su dueli madridskog Reala i Lajpciga (1:0), odnosno Mančester sitija i Kopenhagena (3:1).

Narednog utorka sastaće se Arsenal i Porto (0:1), kao i Barselona i Napoli (1:1), dok će dan kasnije rivali biti Atletiko Madrid i Inter (0:1), odnosno Borusija Dortmund i PSV Ajndhoven (1:1).

