Lovćen ubjedljiv protiv Partizana

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su danas na Cetinju tivatski Partizan 41:23, u premijernom meču trećeg kola SBbet Prve crnogorske lige.

Cetinjski tim upisao je treći trijumf i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Branilac trofeja savladao je ove sezone i Mornara 7 (31:22), dok je duel sa Budvanskom rivijerom dobio službenim rezultatom.

Lovćen je do pobjede vodio Filip Krivokapić sa osam golova, Vuko Borozan postigao je pet, a jedan manje Aleksandar Mrvaljević.

U ekipi iz Tivta, koja je doživjela drugi poraz, najbolji je bio Gavrilo Samardžić sa šest golova.

Cetinjskom timu duel sa Partizanom bio je generalna proba uoči gostovanja Elverumu, u utorak u Norveškoj, na startu EHF Evropske lige.

Sjutra će igrati Sutjeska i Berane 1949 (20.00), dok su za nedjelju zakazani dueli Brskova i Jedinstva, odnosno Budvanske rivijere i Mornara 7.

Duel Budućnost Podgorice i Rudara odgođen je za 4. novembar zbog obaveza izabranika Draška Mrvaljevića u EHF Evropskom kupu.

