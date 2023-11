Lovćen poražen uprkos dobrom izdanju

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena poraženi su večeras u Podgorici od švajcarskog Kadetena 29:26, u utakmici trećeg kola E grupe EHF Evropske lige.

To je treći poraz cetinjskog tima u dosadašnjem dijelu takmičenja, nakon što je izgubio i od Elveruma u gostima 37:25 i Flenzburga u Podgorici 35:19.

Lovćen je odigrao najbolji meč ove sezone, ali je švajcarski predstavnik u samom finišu imao više snage i koncentracije, ali i često naklonost sudija.

Kadeten su do druge pobjede vodili su Sandro Obranović sa deset i Odin Tor Rikardson sa šest golova.

U cetinjskom timu najbolji je bio Dilip Krivokapić sa osam pogodaka.

U drugom meču grupe E, Flenzburg je u uzbudljivom meču savladao Elverum u gostima 33:32.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS