Ljutić slavila u Kranjskoj Gori

Podgorica, (MINA) – Hrvatica Zrinka Ljutić pobjednica je petog slaloma alpskih skijašica, koji koji je za Svjetski kup vožen danas u Kranjskoj Gori.

Ljutić je nakon prve vožnje dijelila prvo mjesto sa Švajcarkinjom Vendi Holdener, a do druge pobjede ove sezone došla je u ukupnom vremenu minut, 39 sekundi i 62 stotinke.

Prvi trijumf u Svjetskom kupu ostvraila je krajem decembra u Zemeringu.

Holdener je imala 16 stotinki slabije vrijeme od pobjednice, dok je pobjedničko postolje kompletirala Šveđanka Ana Sven Larson sa zaostatkom od sekundu i 19 stotinki.

Na četvrtom mjestu završila je Švajcarkinja Kamil Rast, peta je bila njena sunarodnica Melani Milar, a šesta pobjendica jučerašnjeg veleslaloma, Šveđanka Sara Hektor.

Ljutić je trijumfom na Kranjskoj Gori preuzela vođstvo u plasmanu slaloma sa 309 bodova i ima četiri više od drugoplasirane Rast.

Holdener je treća sa 265 bodova.

Ljutić je na čelu i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 456 bodova.

Hektor je druga sa 447, dok je treća bila Rast sa 433 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS