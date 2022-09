Ljesar objavio spisak za glavnu rundu kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je konačni spisak igrača koji će biti u protokolu za gostovanje Sloveniji, u prvom kolu Glavne runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ljesar računa na 14 igrača. Na spisku su:

golmani – Balša Đurković, Milun Sekulić (KMF Titograd) i Borislav Ćirković (KMF Nikšić) i igrači – Luka Vuletić (AEK, Grčka), Aleksandar Obradović, Ilija Mugoša, Nikola Cimbaljević, Filip Marković, Dejan Miličić (KMF Titograd), Ivan Mugoša, Ivan Asanović (KMF Dolcinium), Nikola Vidaković, Eldin Ćorović (KMF Brskovo) i Kosta Vuković (Šibenik, Hrvatska).

Izabranici Sveta Ljesara, koji su završne pripreme odradili u u Nikšiću, danas su otputovali za Maribor, gdje će igrati sa Slovenijom.

Ljesar je kazao da je reprezentacija odradila odlične pripreme u Nikšiću.

“Igrači su od prvog dana pokazali veliku želju i htijenje, svaki trening su odradili maksimalno. Naš sljedeći protivnik je vrhunska ekipa, među 12 je najboljih u Evropi, sastavljena od profesionalnih igrača, koji se samo futsalom bave. Favoriti jesu, ali sam siguran, ako budemo maksimalno agresivni i pametni u igri, da možemo do povoljnog rezultata, kazao je Ljesar.

Duel sa Slovenijom biće odigran 20. septembra, sa početkom u 20 sati.

U grupi pet, osim Crne Gore i Slovenije, nalazi se i Kazahstan.

U ovoj fazi takmičenja igraće se po dvokružnom sistemu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS