Lipovini zlatno odličje na Svjetskom kupu u Jezolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokser, Jovan Lipovina, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskim kupu u italijanskom Jezolu.

Član cetinjskog Lovćena do trofeja došao je u disciplini lou kik, u kategoriji do 54 kilograma.

Lipovina je u Jezolu zabilježio tri trijumfa, a eliminisao je predstavnike Moldavije, Bugarske i u finalu Italije.

“Dominantan nastup potvrdio je pobjedom u finalu, prekidom u prvoj rundi. Ostvaren je veliki rezultat za naš klub, grad i državu Crnu Goru”, saopšteno je iz cetinjskog kik boks kluba.

