Liješeviću najviše glasova

Podgorica, (MINA) – Bokser Petar Liješević osvojio je najviše glasova u online glasanju za najuspešnijeg sportistu godine, u tradicionalno izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Prema propozicijama izbora, sportista koji dobije najviše glasova posjetilaca zvanične stranice COK osvaja dva glasa u konačnom izboru za sportistu godine.

Sjednica Upravnog odbora COK-a, na kojoj će se odlučivati o najboljima u 2023. godini, zakazana je za ponedjeljak.

Listu kandidata za sportistu Crne Gore utvrđena je na osnovu dostavljenih predloga nacionalnih sportskih saveza.

Kandidati za sportistu Crne Gore su Nikola Golubović (jedrenje), Pavle Bošković (E-sport), Petar Liješević (boks), Nenad Dulović (karate), Katarina Martinović (ragbi), Nemanja Čađenović (kik boks), Elizaveta Lugovskih (ritmička gimnastika), Dejan Vukčević (džu-džicu), Miroslav Perković (vaterpolo) i Miloš Vujović (rukomet).

COK će zvanično proglasiti najbolje 27. decembra, na svečanosti u Vili Gorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS