Liješević prvak Evrope, Bojani Gojković srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Petar Liješević osvojio je zlatnu medalju, dok je Bojana Gojković sa srebrnom medaljom završila nastup na Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke (do 22 godine).

Liješević je večeras u Podgorici, u finalnom meču kategorije do 86 kilograma, savladao Rusa Hasmagomeda Džavathanova.

On je do titule prvaka došao nakon četiri trijumfa.

Prije Džavathanova eliminisao je Estonca Antona Vinogradova, Taulanta Jakupija sa Kosova i Giorgija Gucajeva iz Gruzije.

Gojković je u finalnom meču, kategorije do 57 kilograma, poražena sudijskim preglasavanjem od Poljakinje Julije Čeremete.

Ona je do meča za zlatno odličje došla pobjedama protiv Mađarice Rebeke Doboš i Bjeloruskinje Marine Muliarčik.

Uspjeh crnogorskih boksera kompletirao je Tomislav Đinović, osvajanjem bronzanog odličja.

