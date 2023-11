Liješević i Gojković u finalu EP, Đinović poražen

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Petar Liješević i Bojana Gojković plasirali su se u finale Evropskog prvenstva za mlađe seniore (do 22) u Budvi.

Liješević je danas u polufinačlnom meču kategorije do 86 kilograma pobijedio Giorgija Gucajeva iz Gruzije 5:0.

On je u četvrtfinalnom duelu eliminisao Taulanta Jakupija sa Kosova.

Rival u nedjeljnom meču biće mu Rus Hasmagomed Džavathanov, koji je borbu za zlato izborio pobjedom protiv Rafaela Hovhanisijana iz Jermenije.

“Obećao sam uoči šampionata finale i to sam ispunio. Imao sam težak meč u polufinalu, ali sam uspio da ga savladam. Očekuje me Rus u meču za zlato i idemo još jače”, rekao je Liješević.

Gojković je u polufinalnom meču, kategorije do 57 kilograma, pobijedila Bjeloruskinju Marinu Muliarčik 5:0.

Budvanka je ranije u četvrtfinalu, jednoglasnom odlukom sudija, eliminisala Mađaricu Rebeku Doboš.

Protivnica u nedjeljnom finalu biće joj Poljakinja Julija Čeremeta, koja je u polufinalnoj borbi bila bolja od Hrvatice Nikoline Ćaćić.

“Dobro smo se pripremili za polufinale, analizirali smo protivnicu, njene dobre i loše strane. To je dalo rezultat. Očekuje me finale protiv Poljakinje u Podgorici, idemo na zlato”, rekla je Gojković.

Na korak od borbe za zlato stao je Tomislav Đinović, koji je u polufinalnom meču kategorije do 60 kilograma poražen od Bugarina Radoslava Rosenova.

Finalne borbe na programu su u nedjelju u Podgorici.

