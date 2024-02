Liga nacija: Crna Gora sa Velsom, Islandom i Turskom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore u novoj sezoni UEFA Lige nacije igraće u grupi B4 sa Velsom, Islandom i Turskom, odlučeno je večeras žrijebom u Parizu.

U grupi B1 rivali će biti Češka, Ukrajina, Albanija i Gruzija, u grupu B2 svrstani su Engleska, Finska, Republika Irska i Grčka, dok grupu De čine

3 Austrija, Norveška, Slovenija i Kazahstan.

Novo izdanje Lige nacije počeće 5. septembra.

Pobjednici grupa izboriće plasman u Ligu A, od ove sezone drugoplasirani timovi igraće baraž protiv trećeplasiranih selekcija iz Lige A.

Iz Lige B ispadaju posljednjeplasirane reprezentacije u grupi, a za razliku od ranijih izdanja selekcije koje završe na trećem mjestu očekuje baraž sa ekipama koje zauzmu druga mjesta u Ligi C.

