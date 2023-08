Liga konferencija – Santa Koloma eliminisala Sutjesku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija završili su nastup na evropskoj sceni ove sezone.

Sutjeska je danas u Andora la Veli, u revanš meču, nakon produžetaka poražena od Santa Kolome 3:0.

Utakmica je u regularnom toku, kao i prva u Podgorica, završena vođstvom domaćina od 2:0.

Predstavnik Andore do najvećeg uspjeha u klupskoj istoriji došao je golovima Marija Maurela u 35, Marka Nijegra u 71. i Ivana garida u 96. minutu.

Santa Koloma će u trećem kolu igrati protiv AZ Alkmara.

Sutjeska je na startu kvalifikacija eliminisala Kosmos iz San Marina.

