Liga konferencija – Fiorentina nakon drame do polufinala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Firentine, nakon poraza u revanšu i velike drame, plasirali su se u polufinale Lige konferencija.

Italijanski predstavnik je, nakon trijumfa u Poljskoj od 4:1, u revanšu u Firenci poražen od Leha iz Poznanja 3:2.

Leh je do 69. minuta vodio 3:0.

Fiorentina će u polufinalu igrati sa Bazelom koji je poslije produžetaka slavio u Nici 2:1.

Prvi meč završen je 2:2.

U drugom polufinalu rivali če biti AZ Alkmar i Vest Hem.

AZ je u Alkmaru, nakon penala, nadigrao Anderleht i slavio 2:0, istim rezultatom kojim je domaćin slavio u Briselu.

U penal seriji AZ je slavio 4:1 i poslije 18 godina izborio plasman u polufinalu evropskog takmičenja.

Vest Hem je u Londonu slavio protiv Genta 4:1, nakon što je prva utakmica završena 1:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS