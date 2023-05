Liga Evrope – Sevilja ponovo osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sevilje pobjednici su Lige Evrope.

Sevilja je u Budimpešti, u finalnom meču, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca savladala Romu ukupnim rezultatom 5:2.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 1:1, a pobjednika nije bilo ni nakon produžetaka.

Roma je povela golom Paula Dibale u 35. minutu.

Do izjednačenja i produžetaka, Sevilja je došla autogolom Đanluke Manćini u 55. minutu.

U penal seriji precizni za Sevilju bili su Lukas Okampos, Erik Lamela, Ivan Rakitić i Gonzalo Montijel, koji je bio precizan iz drugog pokušaja.

Jedini pogodak za postigao je Brajan Kristante, dok je golman Sevilje Bono odbranio udarce Đanluki Manćini i Rođeru Ibanjesu.

Španski tim sedmi put osvojio je trofej Lige Evrope, najbolji bio i 2006, 2007, 2014, 2015, 2016. i 2020. godine.

Sevilja je osvajanjem trofeja izborila plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Za trofej Lige konferencija 7. juna u Pragu igraće Fiorentina i Vest Hem. Novog prvaka Evrope odlučuiće duel Mančester sitija i Intera, 10. juna na Ataturk stadionu u Istanbulu.

